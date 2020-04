Dal 1° maggio i buoni per celiaci diventano elettronici. I buoni cartacei vengono dematerializzati, così da consentire a tutti i pazienti liguri, affetti da morbo celiaco o dermatite erpetiforme, di godere di una nuova modalità telematica di gestione del credito mensile per l’acquisto dei prodotti senza glutine, inseriti nel registro nazionale del ministero della Sanità.

«Chi ha precise esigenze alimentari, necessarie a garantire il suo stato di salute – commenta la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – riceverà in via telematica l’accredito dei buoni, senza dover più accedere fisicamente agli sportelli delle Asl per ritirare quelli cartacei. Una semplificazione che permetterà di acquistare i prodotti senza glutine nelle farmacie e in tutti gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto: basterà portare con sé la tessera sanitaria e il pin ricevuto dalla propria Asl».

Dal 1° maggio 2020 i buoni cartacei non saranno più validi: potranno essere ancora utilizzati, esclusivamente a maggio, solo i buoni residui di aprile. Tutti quelli di nuova emissione saranno accreditati in modalità elettronica: per gli acquisti dei prodotti inseriti nel registro nazionale del ministero della Sanità sarà sufficiente avere con sé la propria tessera sanitaria insieme al pin. I buoni elettronici saranno utilizzabili in le tutte le farmacie della Liguria e presso i supermercati della grande distribuzione organizzata, le parafarmacie e tutti esercizi commerciali che aderiscono al progetto; saranno utilizzabili in tutto il territorio regionale e non solo nella propria Asl di residenza.

Per utilizzare il budget mensile a cui si ha diritto sarà sufficiente comunicare alla cassa che si intende usufruire del budget per il pagamento dei prodotti, inserendo nell’apposito dispositivo la tessera sanitaria e digitando il proprio pin.

Come già per i buoni cartacei, il credito avrà validità di un mese, al termine del quale la tessera si ricaricherà automaticamente.

Non sarà più necessario interagire con la Asl né per ricevere i buoni né per tutti gli eventuali necessari aggiornamenti che saranno gestiti automaticamente.

In caso di smarrimento del pin o di eventuali malfunzionamenti della propria tessera sanitaria e per qualunque ulteriore informazione, è possibile contattare gli uffici competenti della propria Asl.

ELENCO CONTATTI UFFICI ASL

ASL 1

Distretti di Imperia e Sanremo: tel. 0183 537816

Distretto di Ventimiglia: tel. 0184 534927

Disponibilità da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13

ASL 2

Richiesta nuovo PIN

Tel. 019 8405701

Problemi di funzionamento della tessera sanitaria

Area territoriale ponente – tel. 019 623 2213 – 019 623 2214

Area territoriale levante: tel. 019 840 4864

Disponibilità da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

ASL 3

Tel. 0108495422 – 3346816925

E-mail: sabrina.monagheddu@asl3.liguria.it

Disponibilità da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

ASL 4

Tel. 0185329471/9488

E-mail: farm.int@asl4.liguria.it

Disponibilità da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

ASL 5

Problemi pin, riferimenti assistenza protesica distrettuale

Distretto 17 (Levanto/Ceparana):

protesicacep@asl5.liguria.it

Tel. 0187 803306 (Levanto)

Tel. 0187 604231 (Ceparana)

Distretto 18 (La Spezia): protesica.sp@asl5.liguria.it – Tel. 0187 533557

Distretto 19 (Sarzana): protesicasz@asl5.liguria.it – Tel. 0187/604231

Problemi tessera sanitaria, riferimenti Punto unico accesso distrettuali

Distretto 17 (Levanto/Ceparana) Anagrafe.Cep@asl5.liguria.it

Tel. 0187 803344 (Levanto)

Tel. 0187 604950 (Ceparana)

Distretto 18 (La Spezia) Anagrafe.Sp@asl5.liguria.it

Tel. 0187 533577 – 0187 533591

Distretto 19 (Sarzana) Anagrafe.Sz@asl5.liguria.it

Tel. 0187 604225

Disponibilità da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12

Posizioni Organizzative Distrettuali

Distretto 17 (Levanto/Ceparana) 331 1711417

Distretto 18 (La Spezia) 348 0060132

Distretto 19 (Sarzana) 393 9135325

ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI

I buoni potranno essere utilizzati in tutte le farmacie della Liguria e presso gli esercizi convenzionati riportati nel presente elenco che sarà oggetto ad aggiornamento periodico e disponibile sul sito di Alisa.

CONAD

Via Piave 85

Albenga

CONAD

Via Angelo Barile 18

Albissola Marina

COOP

Via Di Francia 15

Arenzano

CONAD

Via L. Da Vinci

Bolano

COOP

Largo Milite Ignoto 14

Busalla

COOP

Via Mulinetti 5

Carasco

CONAD

Via Della Pace 1

Castelnuovo Magra

CONAD

C.So Dante 90/96

Chiavari

COOP

Via Colonnello Franceschi 81

Chiavari

COOP

Via Recagno – Localita’ Donegaro 46

Cogoleto

CONAD

Via Capocaccia 7

Diano Marina

BONCELÌ

Via Walter Ulanowski 26

Genova

CONAD

Via Mascagni 144 R

Genova

CONAD

Via Piccone 11

Genova

CONAD

P.Za Carloforte 6/7/8

Genova

CONAD

C.So Sardegna 184/R

Genova

CONAD

Via Corsica 1/A

Genova

CONAD

Via Linneo 67

Genova

CONAD

Via Cornigliano 183/L

Genova

CONAD

Via Fiumara 15/R

Genova

CONAD

Via Murtola 12/14

Genova

CONAD

Via Trossarelli 1/F

Genova

COOP

C.So Europa 1079

Genova

COOP

Corso Gastaldi 161/R

Genova

COOP

Via Del Commercio 3

Genova

COOP

Via Prý 161 D/R

Genova

COOP

Via Felice Del Canto 11 B-R

Genova

COOP

Via Romairone 10

Genova

COOP

Via Fiumara 4

Genova

COOP

C.So De Stefanis Alessandro 114-R

Genova

COOP

Via Merano 20

Genova

COOP

P.Le Traghetti Iqbal Masih 13

Genova

COOP

Via Piandilucco 15q-R

Genova

COOP

Largo Delle Fucine 6

Genova

COOP

Via Pra’ 25

Genova

COOP

Via Rivarolo 185/193 R

Genova

COOP

Largo S. Francesco Da Paola 5-6 R

Genova

COOP

Via Dei Mille 32 R

Genova

COOP

Piazza Treponti 38 – 70 R

Genova

COOP

Lungo Bisagno Dalmazia 75

Genova

COOP

Piazza Dello Zerbino 5

Genova

MA CHE BONTÀ SAS

Via Fabio Da Persico 24

Genova

OASI SENZA GLUTINE

Via Francesco Maria Ruzza 5

Genova

OFFICINE SENZA GLUTINE SRLS

Piazza De Caroli 34 R

Genova

PAM

Via Galata 50/B

Genova

PAM

Via Cantone 99 Rosso

Genova

PAM

Via Sestri Ponente 46

Genova

PAM

Via Fiasella 41r

Genova

PAM

Via Manuzio 11

Genova

PAM

Via Chiaravagna 54r

Genova

PAM

Via Don Giovanni Veritý 6/R

Genova

PAM

Via Lagaccio 48/R

Genova

ZEROGLUTINE SRL

Via Giovanni Torti 79a/R

Genova

CONAD

Via Airenti 5

Imperia

CONAD

Via Argine Destro 347

Imperia

CONAD

Via De Sonnaz Ang. G. Isnardi

Imperia

COOP

Via Pietro Isnardi 2

Imperia

CONAD

Via Buon Viaggio 133

La Spezia

CONAD

P.Za Matteotti 5

La Spezia

COOP

Viale Amendola 220

La Spezia

COOP

Via Fontevivo 17

La Spezia

COOP

Via Monteverdi 13/23

La Spezia

COOP

Via Aurelio Saffi 73

La Spezia

ESSELUNGA

C.So Nazionale 578

La Spezia

GLUTEN FREE SHOP

Via Monfalcone 41/49

La Spezia

CONAD

P.Zza Valtriani 1

Lerici

CONAD

Via Petriccioli 10

Lerici

COOP

Viale Della Vittoria 14

Lerici

ROC SAS DI CIABERTA BARBARA & C

Via Boragine 44

Loano

COOP

Via Amatore Sciesa 15

Rapallo

DOLCERIAL SRL

Via E. Toti 16-22

Rapallo

COOP

Via Xx Settembre 20

Recco

CONAD

Via Vignasse 31

San Lorenzo Al Mare

COOP

Corso Matuzia 113

Sanremo

COOP

Corso Matteotti 9

Santa Margherita Ligure

CONAD

Via Arzelà

Santo Stefano Di Magra

CONAD

P.Za Terzi 36

Sarzana

COOP

Via Variante Cisa 40

Sarzana

CONAD

P.Za Simone Weil 4r-6r

Savona

COOP

Viale Dante Alighieri 140

Sestri Levante

CONAD

Via Privata Roggeri 56

Taggia

GLUTEN FREE ISLAND DI GIANNI MARIO TINAZZO

Via Della Cornice 36

Taggia

CONAD

Via Dell’innovazione 6

Toirano

COOP

Via Rosciano 29

Torriglia

COOP

Corso Limone Piemonte 9

Ventimiglia