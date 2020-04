L’amministrazione comunale di Rapallo ha lanciato una raccolta fondi extra per sostenere le famiglie in difficoltà. Il conto corrente comunale “Azione Covid” ha questo codice Iban: IT41W0617532110000002378780 ed è considerato di fondamentale importanza per garantire il sostegno alle famiglie in difficoltà, grazie al contributo dei cittadini.

Rapallo ha già interamente utilizzato i fondi pervenuti dallo stato per l’acquisto dei buoni spesa, ma risultano ancora giacenti 324 domande che saranno esaminate entro lunedì 20, quelle ammissibili saranno finanziate con fondi propri del Comune.

Proseguirà invece con continuità la fornitura dei pacchi spesa approntati con risorse rese disponibili dal Comune, confezionati e consegnati attraverso le organizzazioni del volontariato e la Protezione Civile

«Le prossime settimane ci vedranno impegnati − dichiara il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Pier Giorgio Brigati − consci della gravità che questa emergenza ha creato sia dal punto di vista economico sia sociale, nella predisposizione di altri interventi diversificati e capaci di rispondere alle necessità di sostegno al reddito delle famiglie più deboli ed esposte, in particolare di quelle che subiscono i danni derivanti dalla perdita del lavoro o dalla mancata assunzione come stagionali in conseguenza del ritardo nel riavvio delle attività turistiche ed alberghiere. Ringrazio la dirigente e i funzionari dei servizi sociali comunali per lo straordinario lavoro effettuato che ha consentito di erogare gli aiuti economici a oltre 500 famiglie che possedevano i requisiti previsti».