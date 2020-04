A partire da questa mattina a Rapallo verranno consegnati i primi pacchi spesa forniti gratuitamente a 138 famiglie in difficoltà (445 persone, 78 famiglie con bambini e 132 minori) individuate dai servizi sociali.

I numeri telefonici per richiedere i buoni spesa per famiglie in difficoltà, per quanto riguarda il Comune di Rapallo sono questi:

Famiglie con minori 0185.680492

Famiglie con adulti e/o anziani 0185.680402

Consegna della spesa 334.6412924