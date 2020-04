Giuseppe Danesi va in pensione oggi e lascia la carica di amministratore delegato di Psa Italia dopo 19 anni di servizio.

«Sotto la sua guida – si legge in una nota della società – Psa Genova Pra’ ha intrapreso un programma di potenziamento e di investimenti volto a trasformare il terminal in una struttura pronta per affrontare le sfide future, mentre Vecon ha saputo costruirsi una solida reputazione a servizio del mercato veneto».

Danesi «resterà membro del consiglio di amministrazione delle entità italiane. Come tale, continuerà a rappresentare le unità di business all’interno delle diverse organizzazioni di categoria e a coltivare i rapporti con i vari stakeholder».

Precedentemente conosciuto come Voltri Terminal Europa, Psa Genova-Pra’ è il maggior terminal contenitori del Nord Tirreno e del porto di Genova. Circa il 60% dei contenitori del Porto di Genova sono movimentati dal terminal Psa Genova-Pra’.

Psa Genova-Pra’ dispone di un organico di 656 dipendenti e può servire contemporaneamente due meganavi portacontainer (fino a 20,000 TEUs ciascuna), accogliere oltre 1.500 TEUs reefer, 120 treni a settimana e 2.400 camion al giorno. Dalla data dell’acquisizione del terminal nel 1998, Psa ha investito circa 600 milioni di euro per la crescita e sviluppo del terminal.

Psa International è uno dei principali operatori terminalistici mondiali, ha partecipazioni in 40 terminal portuali in Asia, in Europa e nelle Americhe con quartier generale nei Terminal di Psa Singapore ed Psa Anversa.