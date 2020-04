In occasione del ponte del Primo Maggio, quest’anno con una nuova “dimensione”, Banca Carige, col patrocinio della Regione Liguria, ha lanciato l’iniziativa “Un pensiero per Genova”, un ciclo di tre recital online, uno per ogni giorno di ponte, con tre grandi artisti genovesi.

I video saranno disponibili sui canali social di Carige sulle piattaforme YouTube (Carige Eventi), Facebook (Carige Invito a Palazzo Arte Cultura) e Instagram (Carige_arte_cultura).

Venerdì 1 maggio aprirà il festival l’attrice Mercedes Martini che proporrà in un brano tratto dalle “Smanie per la Villeggiatura” di Carlo Goldoni, una riflessione ironico-comica sull’amicizia, in un dialogo senza tempo fra due ragazze.

Sabato 2 maggio il tenore Fabio Armiliato eseguirà due note canzoni genovesi che ci riporteranno al valore della vita in comunità e su Genova com’era: la “Cansun de Cheullia” e “Piccun dagghe cianin”.

Domenica 3 maggio sarà invece dedicata alla poesia con Tullio Solenghi che leggerà un brano tratto da “Genova per me” di Edoardo Sanguineti con un omaggio alla città dei tempi recenti e al grande poeta e italianista genovese a dieci anni dalla morte.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle proposte culturali di Banca Carige che, anche in tempo di Covid-19, prosegue il proprio impegno per lo sviluppo sociale del territorio utilizzando nuovi canali di comunicazione per promuovere il valore della cultura e dei tesori d’arte che la banca custodisce da secoli. In questa direzione si inserisce il recente lancio del canale Instagram Carige-Arte-Cultura, con l’obiettivo di svelare i capolavori, le storie, i documenti e i manufatti presenti nelle sedi della Banca e che raccontano Genova e la Liguria nei secoli.