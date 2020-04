Le borse europee chiudono in rialzo attesa di conoscere le decisioni dell’Eurogruppo sulle misure per contrastare la crisi economica innescata dal Coronavirus. Francoforte segna +2,79%, Londra +2,19%, Parigi +2,12%. Milano ha chiuso le contrattazioni con Ftse Italia All Share +2,10% e Ftse Mib +2,19%. Poco mosso lo spread Btp/Bund attestato su 190 punti base (-0,26%).

A Piazza Affari rimbalza la galassia Agnelli con Exor (+8,2%) Cnh (+7,3%) e Fca (+6,5%). Bene anche le banche, con Unicredit (+3,4%), Ubi (+2,6%) e Mediobanca (+2%). L’andamento del prezzo del petrolio porta in rialzo Tenaris (+4,6%) e Eni (+1,2%).IN ribasso Atlantia (-5,5%), nel giorno del cda per fare il punto sulla trattativa con il governo sulla questione autostradale.

Sul fronte dei cambi, l’euro è in rialzo sul dollaro e viene scambiato a 1,0882 dollari (1,0869 in avvio e 1,0807 ieri), e a 118,637 yen, quando il dollaro vale 109,022 yen (108,86 e 109,05).

Petrolio poco mosso con il contratto consegna maggio sul Wti che vale 26,32 dollari al barile e il contratto consegna giugno sul Brent del Mare del Nord 33,04 dollari al barile