Cambio alla guida di Leonardo per il ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella lista depositata in vista dell’assemblea del 13 maggio, resta solo Alessandro Profumo in qualità di amministratore delegato.

Il direttore dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, Luciano Carta entra nel cda. Sarà lui il presidente al posto di Gianni De Gennaro.

Rinnovato il resto del board che sarà composto da Carmine America, Pierfrancesco Barletta, Elena Comparato, Paola Giannetakis, Federica Guidi, Maurizio Pinnarò, Ivana Guerrera e Novica Mrdovic Vianello.

La lista è stata depositata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene il 30,2% del capitale.