Per aiutare le persone più fragili, gli anziani e i disabili, che in questa situazione di emergenza sanitaria hanno spesso difficoltà a uscire di casa, Ada La Spezia mette a disposizione i propri volontari e le proprie competenze per consegnare a domicilio spesa e farmaci.

«I nostri volontari sono formati all’emergenza in corso e, naturalmente, sono muniti di dispositivi di sicurezza personale − spiega Marcello Notari, coordinatore Ada Liguria e componente della segreteria regionale dei pensionati della Uil – Ci rivolgiamo alla popolazione più fragile che, come sappiamo, è composta soprattutto di anziani. Grazie a un’intesa con il Comune della Spezia, abbiamo messo a disposizione i nostri numeri di telefono e tanta buona volontà».

I numeri di telefono ai quali poter richiedere il servizio gratuito sono i seguenti: 3293475072 – 3392641171 – 3200479495.