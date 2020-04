La startup genovese Hug Research Labs, che abitualmente realizza prodotti cosmeceutici anti-invecchiamento, ha convertito tutti i suoi laboratori e realizzato a tempo di record un gel mani igienizzante che però salvaguarda la barriera della pelle, impedendo tagli e arrossamenti.

L’idea è nata in piena emergenza e sviluppata da Selena Bozzolasco di Hug, che a sua volta ha ispirato e incaricato il team di medici e farmacisti del Concept Lab del Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli per arrivare a una soluzione chimica in tempi record, grazie a innovative tecniche di “Rapid development”.

«Nelle ultime settimane – spiega Bozzolasco – sempre più persone si sono ritrovate le mani letteralmente rovinate dall’uso frequente dei disinfettanti tradizionali. Per questo abbiamo avuto l’idea di intervenire prima che si manifestino danni gravi e forse irreversibili, con un prodotto che sappia combinare la cosmesi alla farmaceutica pura. Non lo abbiamo fatto pensando al guadagno o al profitto, ma esclusivamente per rispondere a una domanda molto forte nella cittadinanza a cui non è stata ancora data una risposta soddisfacente. Oggi più che mai, è necessario che ognuno faccia la propria parte. Solo così, tutti insieme, usciremo da questo difficilissimo momento.».

Hug è una start-up nata alla fine del 2019, al 100% ligure e al femminile, incubata al Talent Garden Genova, all’interno del Great Campus degli Erzelli e che, nel giro di pochi mesi, è riuscita a imporsi come brand di alto profilo nel settore dell’anti-aging grazie a un kit di prodotti che sfruttano il principio attivo del Cbd sintetico della Cannabis e testati scientificamente.

«Ho seguito Hug dalla sua costituzione come avvocato – ricorda Alessandro Cricchio, amministratore delegato di Talent Garden Genova – per poi portarla tra le mura del Talent Garden. Qui ha trovato terreno fertile per lo sviluppo e la contaminazione virtuosa con le altre realtà imprenditoriali che abitano il nostro campus».