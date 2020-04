Gismondi 1754 ha fissato per martedì 28 aprile alle 11,30 la video call per la presentazione dei risultati 2019 a investitori e azionisti. Con l’occasione, la società oltre a condividere i dati dell’ultimo esercizio, comunicherà anche le azioni messe in atto per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Per la società interverranno il ceo Massimo Gismondi, il general manager Stefano Rocca, il cfo Alberto Gaggero e l’investor relator manager Marcello Lacedra.

Il collegamento avverrà in video conference. Di seguito i riferimenti per connettersi.

INVESTORS CONFERENCE CALL

RISULTATI FY19 DI GISMONDI 1754

meet.google.com/avf-nage-ezb

Per partecipare telefonicamente, comporre:

(IT)+39 02 3041 9430 e digitare il PIN: 409 400 199#

La presentazione che verrà discussa in conference sarà messa a disposizione sul sito della società nella sezione “investor” prima dell inizio del collegamento.