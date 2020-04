Dopo il ciclo di incontri ai piccolissimi, tornano i percorsi on line sulla pagina Facebook dell’Agenzia della famiglia del Comune di Genova sui temi dell’accompagnamento alla crescita di bambini e ragazzi, nati dai lavori del Tavolo delle Autorità sull’Educazione fondato in occasione dagli Stati Generali dell’Educazione.

Il nuovo percorso, promosso e organizzato dall’Agenzia per la famiglia con l’Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e relativi diritti, è dedicato alla preadolescenza e all’adolescenza e partirà mercoledì 29 aprile alle 17, preceduto già domenica 26 aprile alle 17 da un incontro, anche questo in diretta Facebook, che farà il punto su quanto presentato nel primo ciclo di appuntamenti per i più piccoli e anticiperà i temi della seconda fase di conferenze dedicate ai ragazzi più grandi.

Domenica saranno il pediatra Giancarlo Ottonello e lo psicologo psicoterapeuta di fama internazionale Ezio Aceti a condurre l’incontro che coniugherà i due percorsi dei Primimillegiorni e di Diventare grandi. «Il titolo della diretta, “Genitori e figli. Quanta pazienza hanno i bambini a stare con noi” – commenta Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova − lascia già intravedere lo stile originale con cui affronterà l’intervento Ezio Aceti, che abbiamo già imparato a conoscere nella scorsa edizione degli Stati Generali dell’Educazione».

Il nuovo percorso sul mondo dell’adolescenza, con dirette Facebook ogni mercoledì alle 17, è dedicato a genitori, nonni, insegnanti, operatori e anche agli stessi adolescenti.

Questo il calendario della prima fase del percorso sull’adolescenza:

Mercoledì 29 aprile alle 17: “Sport & Educazione…anche per i genitori! (gioco, impegno, relazioni, competizione)” a cura di Coni Liguria. Intervengono Cristina Caprile, direttore scientifico della SRdS della Delegazione Regionale Coni Liguria, Mario Salisci, sociologo Università di Genova e docente esperto della SRdS del Coni Liguria e Tiziana Cecchinelli, psicopedagogista, autrice del Libro “Peccato non sono sorda” e docente esperto SRdS Coni Liguria.

Mercoledì 6 maggio alle 17: “Orientare i talenti”, a cura di Università di Genova. Intervengono Micaela Rossi, prorettore alla formazione Università di Genova e Antonella Bonfà, responsabile Orientamento dell’Università di Genova.

Mercoledì 13 maggio alle 17: “La gestione dei conflitti familiari” a cura di Tribunale Ordinario di Genova Sezione Famiglia e Tribunale per i minorenni di Genova. Intervengono Francesco Mazza Galanti, presidente Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario di Genova e Luca Villa presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, con la conduzione di Anna Maria Panfili, avvocato familiarista.