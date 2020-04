L’assemblea degli azionisti di Fos spa ha approvato il bilancio 2019 che chiude con un valore della produzione in crescita del 25% a 12,2 milioni di euro ( 9,7 milioni al 31 dicembre 2018) margine operativo lordo (ebitda) pari a 2,2 milioni 1,7 milioni al 31 dicembre 2018) in crescita del 29% rispetto all’esercizio precedente.

L’ebitda adjusted è stato pari a 2,4 milioni, in crescita del 30% rispetto all’esercizio precedente (1,9 milioni al 31 dicembre 2018). Il margine operativo netto (ebit) è pari a 1,2 milioni (1,0 milioni al 31 dicembre 2018) in crescita del 20%.

Il risultato netto si attesta a euro 0,7 milioni in crescita del 60% rispetto al 31 dicembre 2018 (0,4 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta è positiva e pari a 0,6 milioni, in miglioramento di 3,7 milioni rispetto al 2018 per effetto principalmente dell’aumento delle disponibilità dovuto alla raccolta in sede di IPO.

L’assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a 294.989 euro a riserva legale per 14.749 euro e a riserva per utili di esercizi precedenti 280.240 euro.