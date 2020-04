«Siamo stanchi di continui proclami da parte del Comune che fa solo promesse senza passare ai fatti − dice Silvia Avanzino, segretario generale Fisascat Cisl − basta prendere in giro le lavoratrici e i lavoratori della ristorazione collettiva».

Avanzino punta il dito contro l’assessore Pietro Piciocchi: «Da una parte afferma che il Comune non può rispondere di questa situazione e dall’altra promette di individuare un percorso per far lavorare le lavoratrici e i lavoratori di questo settore. Basta chiacchiere. Se ha seriamente la volontà di sostenere concretamente i lavoratori, l’Amministrazione anticipi come promesso gli ammortizzatori sociali».

Il segretario della Fisascat Cisl ricorda: «Non più tardi di due mesi fa avevamo chiesto e ottenuto un tavolo per il settore che non ha partorito alcunché. Non è il momento di fare proclami: le lavoratrici e i lavoratori di questo settore non vanno presi in giro. Noi vogliamo fatti, non promesse».