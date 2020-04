“Tra i tanti messaggi e le telefonate di queste ore sono molti coloro che ci suggeriscono di non aprire il lavoro a domicilio di parrucchieri ed estetisti. Seguiremo i consigli e non lo faremo. Abbiamo pensato che potesse essere un argine al lavoro nero e un po’ di respiro per delle attività che saranno le ultime a ripartire e quindi per molte settimane ancora rischiano di non poter lavorare. Ma ovviamente seguiremo come sempre i suggerimenti che ci arrivano e non potendo aprirle nei loro negozi, sarà il Governo a decidere”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proposito dell’ordinanza regionale in corso di definizione per la riapertura di alcune attività a partire da lunedì 27 aprile dopo lo stop mposto dal Coronavirus.

Toti invece annuncia “novità in arrivo per chi fa sport all’aria aperta, per ristoranti ed esercizi di distribuzione alimentare, per chi pesca e fa equitazione, per le famiglie che potranno tornare a fare una passeggiata con i bimbii. Domenica vi comunicheremo cosa prevede di preciso l’ordinanza che stiamo ultimando e che sarà attiva già da lunedì. Ripartire si può, con regole precise e in sicurezza: la Liguria si sta preparando”!