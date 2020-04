“Insieme ad altri governatori del Paese abbiamo intenzione di chiedere al Governo che nell’ applicare le norme per la fase 2 il Governo lasci alle Regioni la facoltà di decidere un propria via alla riapertura”. Lo ha detto in video Facebook l presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Sarebbe ampiamente giusto – ha spiegato Toti –perché le regioni hanno priorità diverse, per esempio in Friuli ha particolare importanza la filiera del mobile, da noi la nautica, il turismo»