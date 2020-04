Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, ha destinato risorse per l’allestimento di posti letto dedicati ai malati Covid 19 e all’acquisto di macchinari e attrezzature mediche e di Dpi per le strutture sanitarie liguri, tra le quali l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Per l’emergenza Covid-19 Enel Cuore ha stanziato oltre 23 milioni di euro per tutta Italia. Non è stato diffuso il dato per la Liguria.

Tale stanziamento consentirà di finanziare, su tutto il territorio nazionale, progetti già individuati, o che lo saranno a breve, grazie al dialogo e al continuo coordinamento con Protezione Civile e Istituzioni nazionali e regionali in prima linea contro la diffusione del virus.