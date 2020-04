Nonostante la Liguria non sia ai primi posti nell’uso dei dispositivi mobili per la comparazione dei prezzi in vista degli acquisti online (nono posto in Italia), è nelle prime cinque regioni per incremento di ricerche per e-commerce con addirittura un +77,9% nel 2019.

È quanto emerge dal “white paper” sull’e-commerce di Idealo, il portale di comparazione dei prezzi.

Nel 2019 le donne liguri sono tra quelle che si dimostrano tra le più interessate, in Italia, alla comparazione dei prezzi prima di effettuare un acquisto online: sesto posto dopo Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte.

Le ricerche online al femminile, secondo Idealo, sono aumentate nel 2019 dell’11,5% (settimo posto per incremento in Italia).

La nostra regione è più indietro per quanto riguarda i consumatori digitali under 34: dodicesimo posto, tuttavia la quota è cresciuta e parecchio: +21,9% (quarto posto italiano).

Al primo posto delle ricerche in Liguria e in tutte le altre regioni, c’è la categoria smartphone, seguita dalle sneakers e dalle macchine fotografiche digitali.

Crescente anche l’interesse nei confronti del Black friday: nel 2018 +46,9% che vale un decimo posto italiano. Nel 2019 la Liguria è stata l’ottava regione per interesse al fenomeno.