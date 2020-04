Dalla California, precisamente da San Francisco, arriva un bel gesto di solidarietà con le scuole di Genova: Pierluigi Sarti e Matteo Daste, ingegneri genovesi venuti a conoscenza delle esigenze telematiche di alcune scuole del capoluogo ligure, hanno deciso di donare dei computer portatili per conto della loro SPG Holding. I pc saranno messi a disposizione degli studenti per poter seguire le lezioni online: i primi 10 computer arriveranno all’Istituto Comprensivo Sestri Est, a Sestri Ponente.

«A testimonianza di come al giorno d’oggi si possa comunicare in tempo reale con tutto il mondo, ci arriva questo gesto di grande affetto e vicinanza di due illustri professionisti genovesi che hanno base in California – spiega il sindaco Marco Bucci – Hanno letto sul web delle difficoltà di reperire dispositivi informatici di alcune scuole della loro città d’origine e oggi, grazie al loro interesse, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Sestri Est potranno seguire lezioni on line, svolgere compiti, verifiche, interrogazioni e tutto ciò che la scuola sta creando per arginare, con la tecnologia, ciò che si sarebbe dovuto fare in classe».

«Un atto di grande generosità, utile a risolvere una difficoltà che si è manifestata in alcuni istituti scolastici – commenta l’assessore alle Politiche dell’istruzione Barbara Grosso – Desidero quindi ringraziare di cuore, SPG Holding per la vicinanza dimostrata alla nostra città in questo momento di emergenza».

«Ho molto apprezzato questo gesto, che viene incontro alle esigenze degli alunni meno abbienti, i quali saranno i fruitori dei computer – aggiunge Maddalena Carlini, preside dell’Istituto Comprensivo Sestri Est – Grazie al Comune di Genova abbiamo risolto un problema con efficienza e tempestività».