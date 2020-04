«La Protezione civile regionale continuerà a seguire gli sbarchi protetti per accompagnare le operazioni, che stanno procedendo senza problemi, secondo il crono-programma stabilito e le indicazioni condivise. La nave rimane covid free. Per questo, abbiamo deciso di sospendere le riunioni quotidiane del tavolo emergenziale, che ovviamente sarà tornerà a riunirsi nel caso non auspicato in cui dovessero verificarsi eventuali criticità».

Così l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, al termine della riunione della task force per l’emergenza con il Dipartimento nazionale e i vertici di Costa Crociere, fa il punto della situazione della nave Costa Deliziosa, attraccata da mercoledì scorso, 22 aprile, nel porto di Genova con 1.537 passeggeri e circa 900 membri dell’equipaggio.

«Nel fine settimana appena trascorso – aggiunge Giampedrone – sono scesi 110 componenti dell’equipaggio: a bordo rimangono 782 unità, tra cui anche 40 italiani. Le operazioni legate ai loro sbarchi proseguiranno per alcune settimane, anche perché molti sono extraeuropei per i quali è necessario organizzare trasferimenti aerei. Sulla nave ci sono, a oggi, anche 52 passeggeri, di cui 5 italiani e 47 stranieri: per loro abbiamo programmato il completamento degli sbarchi entro domenica prossima, il 3 maggio. Confermiamo l’assenza di casi di coronavirus a bordo».