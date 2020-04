«È una scelta che ci lascia esterrefatti quella di escludere il Policlinico San Martino, uno dei primi ospedali d’Italia e la cui Clinica Universitaria di Malattie Infettive era già impegnata nella sperimentazione del Remdesevir, dall’utilizzo di questo farmaco secondo le nuove regole dell’Aifa. Mentre in alcune regioni sono stati scelti addirittura due siti di sperimentazione, alla Liguria, alla sua Università e al suo principale ospedale è stata negata questa possibilità». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla scelta effettuata da Aifa e dall’azienda farmaceutica di escludere il Policlinico San Martino dalla partecipazione al programma di uso expanded access del Remdesivir sui pazienti positivi al Coronavirus.

«Abbiamo chiesto ad Aifa – prosegue Toti – di conoscere i criteri di tale scelta, perché, scorrendo l’elenco delle strutture accreditate, senza voler sminuire nessuno, riteniamo che il Policlinico San Martino abbia tutte le carte in regola per far parte dei primi dieci ospedali d’Italia individuati per la sperimentazione. Sosteniamo la protesta dei nostri medici specialisti e ci auguriamo che dietro tutto questo non vi sia una scelta politica difficilmente spiegabile ai cittadini sella Liguria».