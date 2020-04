Un “Piano speciale di controlli per il week end di Pasqua e Pasquetta”: lo annuncia il governatore ligure Giovanni Toti in un poster su Facebook in cui, a proposito delle immagini di via Sestri difuse ieri dal TG5 definisce «da idioti» il comportamento «di chi non capisce la gravità della situazione e mette a rischio tutti».

«Voler tutelare i cittadini chiedendo un po’ di buonsenso – spiega Toti – lo reputo un dovere per chi amministra il territorio e cerca di garantire la salute di tutti. Per questo ho chiesto a tutti i sindaci di aumentare i controlli e faremo una riunione per preparare un piano speciale in vista di Pasqua e Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia».