“Il Fondo monetario internazionale stima che l’Italia attraverserà una recessione particolarmente grave, nell’ordine dei 9 punti di pil; quest’anno. Le conseguenze economiche delle politiche di contenimento del virus saranno pesanti. Come ripartire”? Così l‘Istituto Bruno Leoni introduce un focus sulle strategie da adottare per la ripresa del paese dopo l’epidemia.

“Come ripartire? Tutto il dibattito di politica economica – si legge nell’introduzione al focus – è incentrato sull’utilizzo di questo o quello strumento per aumentare l’indebitamento del Paese. La soluzione viene quindi ricercata in politiche “macro”. Ma ricchezza e benessere sono prodotti solo dalle imprese.

Natale D’Amico è consigliere della Corte dei conti; Alessandro De Nicola è presidente dell’Adam Smith Society, Alberto Mingardi è direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni, Nicola Rossi è professore di Economiapolitica all’Università di Roma-Tor Vergata

In questo articolo-manifesto (Natale D’Amico, Alessandro De Nicola, Alberto Mingardi e Nicola Rossi delineano i punti fondamentali di una strategia per il dopo Covid19: non pensare solo ad appesantire il debito ma cercare di sostenere gli impieghi produttivi del risparmio; aiutare e non frenare il processo di distruzione creativa dell’economia di mercato; ridurre il peso della burocrazia sulla vita delle imprese; evitare che la crisi diventi la scusa per la nazionalizzazione di ampi settori dell’economia del Paese”.

L’articolo-manifesto, già pubblicato sul Foglio del 10 aprile 2020, è liberamente disponibile su pdf: Clicca qui per scaricarlo

