Via libera alla vendita al dettaglio dei fiori. Lo sottolinea in una nota Federfiori-Confcommercio, che ricorda come in risposta alle sue interpellanze, la Faq (Frequently Asked Questions) pubblicata sul sito del governo in data 18 aprile 2020 autorizza il commercio al dettaglio di piante e fiori su tutto il territorio nazionale, escluse le Regioni con restrizioni specifiche (Lombardia e Veneto).

I fioristi, quindi, secondo Federfiori, possono già da oggi riprendere la loro attività di vendita al dettaglio, rispettando le misure igienico-sanitarie.