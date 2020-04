“Dove sono finiti i tamponi in Liguria? Perché circa 2mila persone sono in attesa di conoscere una diagnosi? Oltre a ciò, nei giorni scorsi a La Spezia è stata fatta una denuncia ancora più grave riguardo allo smarrimento di “centinaia di tamponi”. La Asl5 spezzina non nega il disservizio, limitandolo a qualche decina. In ogni caso, resta da chiarire come sia possibile che a oggi il dato complessivo per la Liguria risulti essere così incompleto». Sono le domande poste in un articolo datato 2 aprile di Clic Medicina, giornale on line diretto da Aldo Franco De Rose, urologo e andrologo della Clinica Urologica di Genova e presidente dell’Associazione Andrologi Italiani.

“Nei dati che quotidianamente vengono forniti dal Ministero della Salute sull’epidemia di Covid-19 in Italia – si legge nell’artcoilo di Clic Medicina – c’è una voce, nelle tabelle di distribuzione per Provincia, che riporta un valore denominato ‘altro o in fase di verifica’. E questo vale per tutte le Regioni. Incomprensibilmente, tale indice rimane incredibilmente alto in Liguria. Ebbene, il numero è variabile da Regione a Regione, con piccole oscillazioni giorno per giorno: a oggi, per esempio, alla voce ‘altro o in fase di verifica’ il Piemonte segna 218 su 32.100 tamponi effettuati; il Veneto 245 su 120.320; Emilia-Romagna 0 su 60.507 tamponi; Lombardia 994 su 128.286; Toscana 0 su 40.724; Campania 162 su 17.404; Lazio 19 su 41.575 tamponi effettuati; Friuli Venezia Giulia 9 su 17.121; Puglia 25 su 16.554… Un dato che ci risulta incomprensibile è invece quello della Liguria: alla medesima voce ‘altro/in fase di verifica’”, questa Regione ha – ‘da sempre’ – un numero che è sensibilmente più alto rispetto alle altre, raggiungendo, a oggi, quota 1.914. Ciò significa che 1.914 persone sono in attesa di diagnosi. E benché in un primo momento si possa pensare che questa cifra (quasi 2mila persone) sia conseguenza del fatto che in Liguria si eseguano ‘troppi’ tamponi, i dati evidenziano invece come la Regione sia fra quelle che ne hanno effettuati di meno, a ieri appena 12.069”.