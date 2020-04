Con i provvedimenti adottati ieri dal governo è stato possibile riavviare la produzione delle aziende nautiche. Confindustria Nautica fa sapere che presso l’Associazione, le aziende possono trovare i form e i documenti per le comunicazioni necessarie la normativa cui devono uniformarsi.

Il prossimo obiettivo è il riavvio delle attività della filiera a contatto con il pubblico.

«Attraverso precise misure riteniamo possibile rendere sicura anche queste attività – spiega il direttore generale dell’Associazione, Marina Stella – come per le attività produttive, abbiamo predisposto un documento tecnico, che è già nelle mani della Task force di Palazzo Chigi, dove sono indicate le misure di protezione individuale e di organizzazione aziendale per il contenimento della diffusione del virus, quelle di monitoraggio del personale e dei clienti, delle operazioni di imbarco/sbarco dei charter, le regole per la sanificazione e la pulizia e infine le norme di comportamento obbligatorie».

Previsto un ulteriore incontro al Mise del presidente Saverio Cecchi con il sottosegretario Alessandra Todde, su delega del ministro Stefano Patuanelli.