Cisl Fp chiede alla Regione Liguria un’azione economica significativa a favore dei lavoratori della sanità. Un’azione “che rappresenti il doveroso riconoscimento per quanti hanno in prima persona messo a rischio la propria salute a beneficio della collettività”, si legge nella nota sindacale.

“Nei vari contesti – prosegue la nota – abbiamo per primi preteso e ottenuto il riconoscimento dell’indennità per il rischio infettivo a tutto il personale coinvolto direttamente nell’emergenza sanitaria, indipendentemente da quelli che saranno i dati effettivi che verranno valutati da una posizione ex post. Oggi a livello regionale chiediamo con la stessa enfasi un riconoscimento economico più significativo e dignitoso, sul modello di quello accordato in Regione Toscana, al quale facciamo riferimento in termini di impostazione, riservandoci una approfondita valutazione dei dettagli e della ripartizione economica”.

I sindacati chiedono lo stanziamento di una cifra “che vada ben oltre le normali indennità aziendali”.