2.400 piantine sono state donate da Cia Liguria al personale sanitario che in prima linea ha affrontato e sta affrontando l’emergenza Covid-19 negli ospedali liguri.

Le prime sono arrivate questa mattina alle 7,30 all’Evangelico di Voltri, quindi a Villa Scassi a Sampierdarena, al Galliera e al San Martino nel centro di Genova. Poi le altre consegne all’ospedale di Sanremo e all’ospedale di Albenga convertito in questa emergenza in Covid Hospital.

Così la riconoscenza degli agricoltori liguri ha preso il profumo e i colori di gerani, bocche di leone, lobelie, lewisie, papaveri. Ma pure di lavanda, gazanie, bergenie, aromatiche, euryops e dimorfoteche con le loro margherite.

«Per voi coltiviamo riconoscenza – sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria – abbiamo pensato a questo slogan per esprimere tutta la nostra gratitudine a chi in questi mesi sta difendendo le famiglie dalla pandemia. È noto a tutti che le aziende liguri del settore florovivaistico stanno attraversando una crisi senza precedenti per l’emergenza in corso che ha bloccato numerosi mercati di sbocco dei loro prodotti. Ma tutto questo non poteva farci dimenticare chi intorno a noi sta affrontando una battaglia ancor più difficile. Le nostre piantine sono il modo più diretto per ringraziarli».

Dalla Piana di Albenga (e non solo) tante le aziende che hanno risposto all’appello. E grazie alla collaborazione della Cgil si è messa in moto l’organizzazione per la consegna delle piantine al personale sanitario.

«Oggi con questo gesto si sono idealmente incontrati due settori che stanno subendo conseguenze gravi da questa pandemia – commenta Jochen Mewes, responsabile Gie floricolo Cia Savona – Noi non potevamo dimenticare le persone che stanno in prima linea per difendere le nostre comunità e quindi anche le nostre aziende».