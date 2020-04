Informagiovani Chiavari, servizio del Comune gestito dal Villaggio del Ragazzo, riprende l’attività in questo periodo di emergenza sanitaria.

Da mercoledì 15 aprile riparte online (tramite la pubblicazione di post sulla pagina Facebook e via telefono) il servizio che offre alla cittadinanza informazioni in merito alle opportunità che il territorio, inteso come enti e associazioni, metterà a disposizione in termini di risorse formali e informali.

A tal fine, le operatrici dello sportello Informagiovani collaboreranno con i referenti dei servizi pubblici e privati per il reperimento e l’erogazione di informazioni attendibili su pratiche da espletare o attività di orientamento da svolgere negli uffici competenti.

Nello specifico, l’ufficio fornirà supporto per la compilazione delle richieste relative al bonus “Emergenza Covid19”, erogato da Regione Liguria, per l’ottenimento del rimborso per l’acquisto di attrezzature informatiche, oltre alla consulenza per la compilazione e aggiornamento dei cv.

Lo sportello funzionerà da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11.