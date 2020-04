“Complimenti alla North Sails di #Carasco per essere la prima azienda ligure ad aver ricevuto l’autorizzazione dall’ISS (Istituto superiore della sanità) per la produzione di mascherine chirurgiche, che ci auguriamo presto venga integrata con l’attesa certificazione CE”.

Lo annuncia con un post su Facebook l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Un percorso – aggiunge Benveduti – che attenderà presto molte altre aziende liguri, per cui sarà fondamentale il ruolo della task force regionale che abbiamo attivato con Confindustria, L’istituto Italiano di Tecnologia, il Rina, le Camera di Commercio, Cna e Confartigianato per accompagnare le aziende in questo percorso di riconversione e che, come Regione Liguria, assisteremo con nuove risorse apposite”.

North Sail è un’azienda che produce abbigliamento sportivo per velisti, ma anche per chi si muove in città e vele.