I commercianti di generi alimentari che desiderano entrare nel circuito dei buoni spesa che il Comune di Genova assegnerà alle persone in difficoltà economica a causa del Coronavirus devono inviare da oggi venerdì 3 aprile, un’email ai due indirizzi: ClientiTicket.Genova-IT@edenred.com e per conoscenza a suap@comune.genova.it con oggetto la dicitura “Convenzionamento voucher Comune di Genova”.

Nel testo dell’email deve essere specificato: il nome dell’insegna, via, civico e cap del negozio, partiita iva/codice fiscale, un recapito telefonico, un indirizzo email di riferimento, il nome di un referente, dovranno essere allegati una visura camerale e un documento d’identità del legale rappresentante.

I tempi di validazione del convenzionamento sono tra le 24 e le 48 ore.

Il Comune pubblicherà dalle 19 di lunedì 7 aprile l’elenco che sarà aggiornato quotidianamente con le adesioni che via via potranno incrementare.

«Ringrazio tutti i commercianti che stanno dando già in questi giorni un servizio fondamentale alla città e che vorranno mettersi a disposizione e a sostegno di questa iniziativa che a livello genovese può contare su una rete capillare e ampia – afferma l’assessore al commercio Paola Bordilli – rivolgo anche il ringraziamento alle associazioni di categoria del commercio con cui abbiamo collaborato per assicurare il massimo sostegno ai cittadini attualmente in difficoltà economica e che hanno garantito la loro assistenza a tutti i negozi che vorranno».

Questo il link al sito comunale con le informazioni.

Per ogni assistenza sono disponibili le associazioni categoria del commercio:

Confesercenti: 010 2485129 genova@confesercenti-ge.it

Confcommercio Genova: 010 55201 Confcommercio@ascom.ge.it