Chiusura in rialzo nell’ultima seduta di settimana per le principali Borse europee, incoraggiate dai piani di ripresa parziale delle attività economiche di molti Stati e dalle buone notizie che vengono dagli Usa sull’efficacia in un antivirale realizzato da Gilead Sciences.

Parigi segna +3,42%, Francoforte +3,15%, Londra +2,82%. Milano ha terminto le contrattazioni con Ftse Italia All Share a +1,68% e Ftse Mib a +1,71%. In calo lo spread Btp/Bund, a 226 punti base (variazione-1,77%, rendimento Btp 10 anni +1,77%, rendimento Bund 10 anni-0,48%) da 230 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari le voci su un possibile accordo tra Autostrade e Governo hanno fatto guadagnare ad Atlantia il 7,8%. In evidenza Moncler, Amplifon ed Exor. In calo Diasorin (-3,73%) nellpeventualità di battaglia legale sui test sierologici dopo l’azione avviata da TechnoGenetics.

Petrolio in calo a New York nel future maggio (che scade lunedì: la scadenza tecnica fa precipitare i prezzi a 18,17 dollari ai minimi dal 2002, mentre il future giugno cala a 25,15 dollari al barile. Brent giugno in rialzo a 28,1 dollari.

Euro/dollaro stabile a 1,088.