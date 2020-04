Le Borse europee hanno chiuso in netto calo dopo che il presidente Usa Donald Trump ha detto di prevedere «due, tre settimane molto dolorose» per gli Stati Uniti e ha stimato il numero di morti per Coronavirus nel paese tra i 100mila e i 240mila. Gli investitori inoltre restano in attesa che i governi Ue si accordino sulle misure di sostegno all’economia.

Parigi segna -4,3%, Francoforte -3,94%, Londra -3,83%. Milano ha terminato le onyrattazion con Ftse Mib -2,97% e Ftse Italia All Share -2,72%. Spread Btp/Bund a 200 punti base (+1,40%).

A Piazza Affari spicca il tonfo di Exor (-7,47%) con le previsioni di un forte calo delle immatricolazioni italiane di marzo. Male anche Snam (-7,33%) e Pirelli (-6,34%)

Sul mercato dei cambi, l’euro scende a 1,0941 dollari da 1,0956 ieri. La divisa europea vale anche 117,26 yen (118,9), mentre il rapporto dollaro/yen è’ a 107,18 (107,57).

Sulla parità il petrolio Wti: il future maggio segna +0,24% a 20,53 dollari al barile dopo aver aggiornato i minimi dal 2002 sotto quota 20 dollari. In calo del 4,71% a 25,11 dollari la consegna giugno sul Brent.