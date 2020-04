Aprono in rialzo le borse europee, con Francoforte che guadagna l’1,17%, seguita da Londra (+0,8% e da Parigi (+0,57%). A Milano Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell’1% a 16.615 punti.

In riduzione lo spred Btp/Bund che intorno alle 9.30 è sui 259 punti (-1,98%)

A Piazza Affari in evidenza Stm (alle 9.30 +4,24%), Fineco (+3,48%), Diasorin (+2,49%), Mediobanca (+2,25%).

In generale recupero i listini asiatici eccetto Tokyo che segna -0,74%. Bene Seul che chiude in aumento dello 0,89% mentre a seduta ancora in corso Hong Kong guadagna lo 0,41% e le borse di Shanghai e Shenzhen rispettivamente lo 0,47 e lo 0,86 per cento.

ll prezzo del petrolio statunitense risale stamani, dopo un inizio settimana disastroso in cui è sceso scendere per la prima volta sotto lo zero a causa del crollo della domanda innescato dal Coronavirus. Il Wti) per la consegna a giugno è aumentato sui mercati asiatici del 18,93% a 13,76 dollari al barile, dopo aver chiuso ieri sera a Wall Street a 11,57.