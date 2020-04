La Borsa di Milano ha aperto in rialzo: il Ftse Mib sale dello 0,95% a quota 16.925 punti. Tra i titoli in evidenza Atlantia che guadagna il 5%, Salvatore Ferragamo (+2,37%) ed Eni (+2,24%). In calo Italgas (-1,5%).

Anche per le Borse europee partenza in positivo. Londra +0,11% con il Ftse 100 a 5.776 punti. Parigi registra un +0,93% con il Cac 40 a 4.452 punti mentre Francoforte è a +0,28% con il Dax a 10.444 punti.

Borse asiatiche in rialzo con Tokyo che si ferma a +1,52% in scia al recupero fatto segnare da Wall Street e dalla la ripresa delle quotazioni del petrolio.

Tra i dati macro sotto la lente la fiducia dei consumatori dalla Germania e dall’Italia la bilancia commerciale con i Paesi extra-Ue. Dagli Usa, a partire dal primo pomeriggio, le richieste di sussidi, fiducia dei manager, vendite di case e indici compositi e manifatturieri della Fed di Kansas City.

Il petrolio prova a risalire la china: ultimo prezzo del Wti è 15,13 dollari al barile. Il Brent costa 21,37 dollari al barile.

Il cambio euro-dollaro Usa è sostanzialmente invariato a 1,081. In leggero calo l’euro-yen: 116,5.