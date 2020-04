Avvio ampiamente positivo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib segna una crescita del 2,29%, l’Ftse All share un rialzo del 2,33%. In negativo solo Diasorin nel listino principale (-2,47%), mentre corrono Moncler (+5,75%), Unicredit (+5,43%) e Mediobanca (+5,24%).

Nei listini europei effervescente Francoforte, con un progresso del 3,51%, Londra vanta un incisivo incremento del 3,19%. La migliore è Parigi, che mostra un forte aumento del 3,66%.

Borse asiatiche in forte rialzo sulla spinta del piano per riavviare l’economia americana annunciato dal presidente Donald Trump. Tokyo e Seul hanno chiuso in rialzo del 3,1%.

Prezzo del petrolio Wti ancora in calo sui mercati dopo i dati dell’economia cinese in pesante recessione nel primo trimestre e la generale debolezza della domanda mondiale. Il greggio scende dell’1,3% a 19,61 dollari mettendo a segno un passivo settimanale del 13%. In controtendenza il Brent che sale del 2% a 28,3 dollari.

Nei cambi euro in rialzo sul dollaro all’avvio dei mercati. La moneta unica sale dello 0,23% a 1,0864 dollari. In discesa l’euro-yen a 116,80 (-0,46%).

Torna a scendere lo spread, attestandosi a 222 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,75%.