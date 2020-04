Sono 4.750 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria, 37 in più rispetto a ieri.

I pazienti al domicilio sono 2.516 (12 in più di ieri) e 980 gli ospedalizzati (in calo di sei unità), di cui 102 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri).

Ancora alto però il numero dei decessi: 29 oggi. In totale i morti accertati positivi sono 955.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.254 (+31), mentre i guariti non più positivi sono 962 (75 in più).

I tamponi effettuati sinora sono 33.007 (+1.456 oggi).

La divisione degli ospedalizzati sul territorio è la seguente:

Asl 1 – 165 (15 in terapia intensiva)

Asl 2 – 154 (12 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 140 (16 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino – 5

Asl 3 Micone – 4

San Martino – 200 (32 in terapia intensiva)

Galliera – 117 (5 in terapia intensiva)

Evangelico – 52 (5 in terapia intensiva)

Gaslini – 2

Asl 4 – 50 (7 in terapia intensiva)

Asl 5 – 91 (10 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono

Imperia 894

Savona 714

Genova 2.712

La Spezia 423

Non assegnati 7

Le sorveglianze attive (ossia i contatti di positivi) sono 2.398

Asl 1 – 222

Asl 2 – 935

Asl 3 – 448

Asl 4 – 374

Asl 5 – 419