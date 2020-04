Sono 4.872 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria: 16 in più rispetto a ieri escludendo i morti che oggi sono 29 e i guariti non più positivi: 79. In totale quindi i casi di oggi sarebbero 124. In totale 7.171 da inizio emergenza. Sulla lettura dei dati può essere utile questo articolo.

847 i pazienti in ospedale (27 in meno di ieri), di cui 87 in terapia intensiva (4 in meno).

2.590 le persone al domicilio (2 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.435 (45 in più). I guariti non più positivi sono in totale 1.225.

I deceduti confermati positivi dal tampone da inizio emergenza sono 1.074.

I tamponi sono 39.563 (+1.721 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 145 (15 in terapia intensiva)

Asl 2 – 135 (11 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 139 (16 in terapia intensiva)

San Martino – 162 (27 in terapia intensiva)

Galliera – 101 (7 in terapia intensiva)

Evangelico – 36 (2 in terapia intensiva)

Gaslini – 4

Asl 4 – 51 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 – 74 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia:

Imperia 925

Savona 761

Genova 2.789

La Spezia 392

Non assegnati = 5

Le sorveglianze attive (cioè i contatti di positivi) sono 2.436

Asl 1 – 170

Asl 2 – 1.273

Asl 3 – 505

Asl 4 – 382

Asl 5 – 266