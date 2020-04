Sono 5.084 le persone attualmente positive in Liguria, 96 in più rispetto a ieri (esclusi morti e guariti). 14 i morti di oggi, per un drammatico totale di 1.126.

Il numero dei pazienti in ospedale torna a salire: 837 (+6). Di questi 83 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri). Al domicilio 2.743 persone (+76).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.504 (+14), i guariti non più positivi sono 1.430 (+26).

7.640 i casi totali da inizio emergenza (+136).

I tamponi effettuati oggi sono 1.432, per un totale di 44.039.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 163 (15 in terapia intensiva)

Asl 2 – 126 (9 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 127 (15 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino – 1

San Martino – 1625 (28 in terapia intensiva)

Galliera – 96 (2 in terapia intensiva)

Evangelico – 32 (2 in terapia intensiva)

Gaslini – 5

Asl 4 – 53 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 – 69 (8 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono in prevalenza in quella di Genova:

Imperia – 913

Savona – 813

Genova – 2.995

La Spezia – 358

Non assegnati – 5

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.934

Asl 1 – 171

Asl 2 – 771

Asl 3 – 410

Asl 4 – 361

Asl 5 – 221