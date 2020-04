I dati del bollettino trasmesso il 19 aprile dalla Regione Liguria indicano 4.713 positivi al covid-19 in Liguria, 98 in più del 18 aprile. Gli ospedalizzati sono 986, di cui 101 in terapia intensiva, in calo di 20 unità. I deceduti totali sono 926, 31 in più rispetto al giorno precedente. 2.498 le persone in sorveglianza attiva.

I tamponi effettuati 2.229, per un totale di 31.551 test svolti fino a ora.

I casi suddivisi per provincia:

Savona 708

La Spezia 437

Imperia 885

Genova 2679

altro/in fase di verifica 4

Totale 4.713

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 162 (di cui 15 in terapia intensiva, +3)

Asl 2 158 (di cui 12 in terapia intensiva, +3)

Ospedale Policlinico San Martino 225 (di cui 31 in terapia intensiva, -1)

Ospedale Evangelico 53 ( di cui 5 in terapia intensiva, +1)

Ospedale Galliera 115 (di cui 5 in terapia intensiva, -2)

Ospedale Gaslini 2 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi 127 (di cui 16 in terapia intensiva, -26)

Asl 3 Gallino 4 (0 in terapia intensiva, -1)

Asl 4 Sestri Levante 54 (di cui 7 in terapia intensiva, +2)

Asl 5 86 (di cui 10 in terapia intensiva, +5)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 353

Asl 2 831

Asl 3 531

Asl 4 362

Asl 5 421

Totale Liguria 2.498