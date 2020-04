Sono 4.615 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (11 in più rispetto a ieri). Il dato così basso è dovuto a un buon numero di guariti non più positivi: 73 in più rispetto a ieri (in totale 789 da inizio emergenza), ma anche a 29 morti in più rispetto a ieri (895 il totale dei deceduti).

Calano i pazienti al domicilio: 2.406 (-49), mentre gli ospedalizzati sono 1.006 (+4), di cui 105 in terapia intensiva (uguale a ieri). I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.203 (+56).

I tamponi effettuati oggi sono 1.141. In totale i tamponi fatti sinora sono 29.322.

Questa la divisione degli ospedalizzati:

Asl 1 – 159 (15 in terapia intensiva)

Asl 2 – 155 (12 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 153 (19 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino – 5

Asl 3 Micone – 1

Asl 3 Colletta – 1

San Martino – 226 (31 in terapia intensiva)

Galliera – 117 (5 in terapia intensiva)

Evangelico – 52 (5 in terapia intensiva)

Gaslini – 2

Asl 4 – 54 (8 in terapia intensiva)

Asl 5 – 81 (10 in terapia intensiva)

Positivi per provincia:

Imperia 873

Savona 610

Genova 2.673

La Spezia 459

Non assegnati = 0

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 2.648

Asl 1 – 435

Asl 2 – 826

Asl 3 – 569

Asl 4 – 387

Asl 5 – 431