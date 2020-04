Sono 4.811 le persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria (50 in più di ieri tolti i morti e i guariti definitivamente). I casi totali stanno per arrivare a 7 mila: 6.916 (+154 oggi).

Sono 952 i pazienti in ospedale (56 in meno di ieri), di cui 92 in terapia intensiva (due in meno di ieri) e 2.524 quelli a domicilio (69 in più di ieri)

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.335 (37 in più), aumentano di molto anche i guariti non più positivi: 1.085 (+72).

Il tributo di morti però è ancora molto alto: 32, per un totale di 1.020.

I tamponi totali raggiungono quota 35.990: 1.804 oggi.

Gli ospedalizzati sono suddivisi in questo modo:

Asl 1 – 155 (16 in terapia intensiva)

Asl 2 – 149 (10 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 146 (16 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino – 1

San Martino – 207 (30 in terapia intensiva)

Galliera – 110 (7 in terapia intensiva)

Evangelico – 43 (2 in terapia intensiva)

Gaslini – 3

Asl 4 – 57 (6 in terapia intensiva)

Asl 5 – 81 (5 in terapia intensiva)

I positivi per provincia:

Imperia 910

Savona 748

Genova 2.754

La Spezia 397

Non assegnati = 2

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 2.458

Asl 1 – 191

Asl 2 – 1.129

Asl 3 – 480

Asl 4 – 377

Asl 5 – 281