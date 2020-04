Sono ben 38 i morti di oggi secondo il bollettino di Alisa che aggiorna sul coronavirus in Liguria. 4.604 sono le persone oggi positive (il dato non tiene conto dei morti e dei guariti, come abbiamo spiegato qui), 65 in più rispetto a ieri.

Sono 2.455 i pazienti a domicilio (+80) e 1.002 gli ospedalizzati (-58), di cui 105 in terapia intensiva (+2).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.147 (+43), i guariti non più positivi 716 (+46), i deceduti 866 (+38). I tamponi effettuati oggi (di cui il risultato arriverà probabilmente tra qualche giorno) 28.181 (+1.236)

Ospedalizzati:

Asl 1 – 163 (15 in terapia intensiva)

Asl 2 – 161 (13 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 152 (19 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino – 4

San Martino – 209 (31 in terapia intensiva)

Galliera – 118 (7 in terapia intensiva)

Evangelico – 55 (5 in terapia intensiva)

Gaslini – 4

Asl 4 – 51 (7 in terapia intensiva)

Asl 5 – 85 (8 in terapia intensiva)

Positivi per provincia:

Imperia 860

Savona 611

Genova 2.650

La Spezia 479

Non assegnati = 4

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 2.783

Asl 1 – 541

Asl 2 – 822

Asl 3 – 604

Asl 4 – 375

Asl 5 – 441