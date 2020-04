Sono 4.761 le persone attualmente positive al coronavirus oggi in Liguria (questo numero è depurato dei morti e dei guariti), 11 in più rispetto a ieri. La Liguria paga ancora un altro tributo di morti: 33 oggi, 988 in totale.

In ospedale sono ricoverati 1.008 pazienti (+28), di cui 94 in terapia intensiva (-8 rispetto a ieri). Al domicilio restano 2.455 persone (-61).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.298 (+44), mentre i guariti non più positivi aumentano di 51 unità: 1.013.

In totale i casi da inizio emergenza sono 6.762 (+95).

Sopra i mille i tamponi effettuati oggi: 1.179 (totale 34.186)

Questa la divisione sul territorio degli ospedalizzati:

Asl 1 – 163 (15 in terapia intensiva)

Asl 2 – 1542 (12 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 151 (16 in terapia intensiva)

San Martino – 249 (31 in terapia intensiva)

Galliera – 109 (5 in terapia intensiva)

Evangelico – 46 (3 in terapia intensiva)

Gaslini – 2

Asl 4 – 52 (7 in terapia intensiva)

Asl 5 – 84 (5 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia:

Imperia 886

Savona 718

Genova 2.744

La Spezia 411

Non assegnati 2

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 2.610

Asl 1 – 208

Asl 2 – 1.121

Asl 3 – 467

Asl 4 – 368

Asl 5 – 446