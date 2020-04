Sono 5.119 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (35 in più di ieri, escludendo morti e guariti). Torna a scendere il numero di pazienti in ospedale: 799 (38 meno di ieri), di cui 81 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi i decessi si fermano a 13, raggiungendo comunque il triste numero di 1.139 persone morte accertate positive.

Al domicilio sono 2.772 malati meno gravi (29 in più di ieri). I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.548 (44 in più), i guariti non più positivi sono 1.512 (+82).

Da inizio emergenza sono 7.770 i casi totali accertati (+130 oggi). I tamponi effettuati sono 1.680 (totale sinora 45.719, su 29.794 persone).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 142 (13 in terapia intensiva)

Asl 2 = 118 (9 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 120 (15 in terapia intensiva)

San Martino = 166 (28 in terapia intensiva)

Galliera = 95 (2 in terapia intensiva)

Evangelico = 29 (2 in terapia intensiva)

Gaslini = 5

Asl 4 = 57 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 = 67 (8 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono 894 in quella di Imperia, 840 in quella di Savona, 3.024 in quella di Genova e 356 nello spezzino. I non assegnati sono 5.

Le sorveglianze attive (cioè i contatti di positivi) sono 1.882:

Asl 1 – 151

Asl 2 – 604

Asl 3 – 457

Asl 4 – 359

Asl 5 – 311