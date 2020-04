Sono 5.185 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria (19 in più di ieri esclusi morti e guariti),

745 i pazienti in ospedale (-22 rispetto a ieri) di cui 69 in terapia intensiva (-1). 2.806 le persone al domicilio (-3)

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.634 (44 in più), i guariti non più positivi sono 1.641 (+70).

I casi totali da inizio emergenza sono 7.991 (+104). Torna a salire il numero dei decessi: 15 in più rispetto a ieri, per un tragico totale di 1.165.

I tamponi effettuati oggi sono 1.542 per un totale di 48.762.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 137 (10 in terapia intensiva)

Asl 2 = 113 (7 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 102 (15 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino = 1

San Martino = 147 (21 in terapia intensiva)

Galliera = 104 (2 in terapia intensiva)

Evangelico = 25 (2 in terapia intensiva)

Gaslini = 3

Asl 4 = 54 (4 in terapia intensiva)

Asl 5 = 59 (8 in terapia intensiva)

I positivi per provincia, divisi secondo l’ultimo domicilio conosciuto sono: 929 a Imperia, 858 a Savona, 3.043 a Genova, 349 alla Spezia. I non assegnati sono 6.

Le sorveglianze attive (cioè i contatti di positivi) sono 1.963

Asl 1 – 155

Asl 2 – 600

Asl 3 – 493

Asl 4 – 347

Asl 5 – 368