Sono 5.166 le persone attualmente positive in Liguria (47 in più rispetto a ieri, esclusi morti e guariti). 7.887 i casi totali da inizio emergenza (+117 rispetto a ieri). In calo i pazienti in ospedale (767, -32) e anche quelli in terapia intensiva (-11).

In aumento le persone al domicilio: 2.809 (+37).

In aumento sia i positivi clinicamente guariti a casa (42 in più di ieri per un totale di 1.590 persone) sia i guariti non più positivi: 1.571 (+59)

Ancora in calo i deceduti: 11 tra ieri e oggi. In totale i morti da inizio emergenza sono 1.150.

I tamponi effettuati oggi sono 1.501, 47.220 in totale.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 137 (9 UTI)

Asl 2 – 116 (9 UTI)

Asl 3 Villa Scassi – 109 (15 UTI)

San Martino – 156 (21 UTI)

Galliera – 100 (2 UTI)

Evangelico – 28 (2 UTI)

Gaslini – 5

Asl 4 – 56 (4 UTI)

Asl 5 – 60 (8 UTI)

I positivi per provincia sono divisi così: 924 a Imperia, 838 a Savona, 3.046 a Genova, 353 alla Spezia. I non assegnati sono 5.

Le sorveglianze attive (i contatti di positivi) sono 1.946:

Asl 1 – 143

Asl 2 – 593

Asl 3 – 476

Asl 4 – 357

Asl 5 – 377