Dopo l’avvio del nuovo orario razionalizzato per l’entrata in vigore delle norme dei decreti, Atp ha approntato alcune ulteriori modifiche al servizio, conseguenza di un nuovo studio sui flussi attuali di passeggeri.

La linea 82 tra Santa Margherita e Portofino viene sospesa e in sostituzione è attivo il servizio a prenotazione chiamando il numero verde 800499999: per informazioni dettagliate si può anche seguire il sito aziendale o chiamare il numero 0185/373323.

Per la linea 7, le corse in partenza dall’ospedale di Rapallo per Santa Margherita FS delle 5,58 e 6,46 sono sospese, così come le in partenza da Santa Margherita FS per l’ospedale di Rapallo delle 19,47 e 23,17. Sono sospese anche le corse per il Santuario della Guardia.

Prosegue il servizio a chiamata che sta ottenendo buoni riscontri. Atp ricorda anche che fino a che non sarà finita l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19, tutto il personale medico, infermieristico, socio sanitario, impegnato in questi giorni a lavorare nelle strutture sanitarie di qualsiasi tipo (ospedali, Rsa, ambulatori) o nei rispettivi studi medici, potrà viaggiare a bordo dei mezzi di Atp Esercizio in maniera del tutto gratuita. In caso di controllo, che come noto da quando è iniziata l’emergenza viene effettuato a terra presso capolinea e fermate, ai viaggiatori che rientrano in queste tipologie professionali sarà sufficiente mostrare la tessera di iscrizione all’albo di riferimento o quella relativa al proprio posto di lavoro.