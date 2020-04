App Amt: il nuovo aggiornamento consente di acquistare anche i biglietti

Il nuovo aggiornamento dell'app Amt per ora riguarda solo i dispositivi Android, ma presto l'acquisto sarà possibile anche per i dispositivi Apple

L’ultimo aggiornamento per Android dell’app di Amt consente di acquistare i biglietti tramite GooglePlay e carta di credito.

L’acquisto dei biglietti via sms è una funzionalità che è stata finora molto apprezzata dai genovesi per la comodità e la facilità: nel 2019 sono stati venduti più di un milione di biglietti con questo canale di vendita.

Se l’acquisto del ticket via sms è vincolato al gestore telefonico dei clienti, con questo nuovo aggiornamento è possibile acquistare titoli di viaggio indipendentemente dal proprio operatore, utilizzando semplicemente la carta di credito o scegliendo GooglePay, la nuova piattaforma di acquisto Google.

I possessori di smartphone con sistema Android potranno scegliere nel negozio virtuale tra biglietto ordinario, biglietto per ascensori, biglietto 24 ore GenovaPass, biglietto giornaliero per 4 persone e supplemento per il servizio a chiamata Drinbus. L’App sarà funzionante non appena scaricato l’aggiornamento (che nella maggioranza dei casi avviene in automatico).

«Anche se il momento è difficile, è doveroso innovare e preparare il tpl alle sfide future. Amt in questi giorni non ha fermato il suo servizio ma non ha fermato neanche la sua ricerca di miglioramento, semplificazione e innovazione – dichiara Marco Beltrami, amministratore unico di Amt – questa funzionalità risponde a un’esigenza espressa da tanti genovesi a allinea la nostra App alle migliori soluzioni di e-commerce».

Nei prossimi giorni si finalizzerà la stessa possibilità per il sistema iOS di Apple.

In queste settimane molto difficili, con la contrazione degli spostamenti a seguito dell’emergenza sanitaria in corso e la rimodulazione del servizio Amt, la App è diventata uno strumento ancora più importante per chi ha necessità di muoversi. È possibile consultare in tempo reale gli orari di transito dei bus, l’orario della metro e di tutti gli altri sistemi Amt, così da recarsi alla fermata in prossimità dell’arrivo del mezzo. Grazie alla App è poi possibile rimanere informati, ricevere notizie sull’andamento del servizio e leggere le ultime novità.

La nuova App è già stata scaricata e utilizzata da oltre 110 mila utenti, di cui 88 mila per il sistema Android e 22 mila per iOS.