Alisa ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 25 posti a tempo indeterminato da collaboratore amministrativo professionale, di cui 6 riservati a volontari forze armati congedati e 7 agli interni.

I posti sono così suddivisi: 2 posti in Alisa, 3 posti in Asl 1, 3 posti in Asl 2, 6 posti in Asl 3, 3 posti all’ospedale policlinico San Martino-Irccs, 2 posti all’Ente ospedaliero ospedali Galliera, 2 posti all’istituto Gaslini-Irccs, 4 posti in Asl 5.

La domanda di partecipazione può essere trasmessa solo in via telematica sul sito istituzionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (avvenuta il 2 aprile).

Clicca qui per scaricare la documentazione relativa al concorso