Le banche non riescono ancora ad effettuare le anticipazioni di liquidità. Lo segnala l‘Abi in un comunicato al termine del Comitato esecutivo tenuto in videoconferenza sotto la presidenza di Antonio Patuelli.

Il comitato esecutivo, si legge in una nota, sottolinea che «le dichiarazioni di immediata disponibilità delle forme di anticipazione di liquidità non hanno tenuto conto degli adempimenti, non dipendenti dalle banche, non sempre ancora completati e che impediscono alle banche di attuare, fino ad ora, le misure di liquidità, che necessiterebbero di semplificazioni».